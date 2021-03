Así será el concierto de Enjambre en Pa'l Norte

Enjambre ya grabó la presentación que se emitirá el próximo 17 de abril en el festival virtual de Pa'l Norte, la cual contará con 15 canciones que incluyen éxitos de todos sus discos y aproximadamente dura una hora. La grabación se hizo con fondos verdes de fondo, para que de esta manera se pueda animar el escenario en el que estarán.

“Es una experiencia diferente, lo fue para nosotros al grabarlo y seguro lo será para los espectadores. Nunca habíamos participado en un concepto de realidad virtual, estamos a la expectativa de cómo se verá, porque sólo estábamos rodeados de pantallas verdes, pero por lo que nos dicen son tres escenarios diferentes con un ecosistema especial”, contó el bajista Rafael Navejas.

Para el vocalista de la banda, Luis Humberto Navejas, más que un reto, este evento les permitió sumarse a hacer cosas nuevas, ya que el arte impulsa siempre a renovarse y si no se puede hacer un concierto en vivo, agradece que existan personas que quieren explorar nuevos ángulos para exponer la música. De hecho, cree que estos shows deberían existir con o sin pandemia, porque es una forma de comunicar distinta, interesante y sobre todo de primera calidad.

Como han hecho varios conciertos virtuales, aseguró que eligieron bien su material, para ofrecer un show distinto a lo que sus fans han visto, pero al mismo tiempo que la gente que los vea por primera vez, conecte con su repertorio. Luis Humberto también señaló que este año de pandemia paró todo, pero no debería parar la voluntad y alegría de la gente por disfrutar la vida.

“El virus o la situación actual nos priva de salir de antro o de compras, pero nadie nos prohíbe estar alegres, bailar y escuchar música. No hay tal adversidad que exista en el mundo que nos quite esa libertad de tener la mejor actitud posible… eso es lo que me enseñaron de chiquito y lo sigo creyendo”, contó.

Ante la falta de presentaciones en vivo, Enjambre se concentró en hacer nueva música, con algunos temas completaron su disco “Próximos Prójimos”, que salió el año pasado, y continúan haciendo más canciones para un EP que lanzarán en los siguientes meses. Y esperan que las vacunas sean la luz al final del túnel, para que pronto regresen a los escenarios y retomen la gira que tenían en Estados Unidos y España.

Por: Patricia Villanueva

