Paty Cantú tuvo una relación con el protagonista de How I meet Your Mother y no termino NADA BIEN, esta es la canción que le dedicó

Como nunca antes la habíamos visto, Paty Cantú abrió su corazón con Yordi Rosado, ahí reveló haber sido víctima de machismo, además habló de las experiencias paranormales que ha vivido y sobre todo confesó que tuvo un romance con “Ted Mosby”, o más bien con el actor Josh Radnor quien dio vida a este personaje en la exitosa serie “How I Meet Your Mother”.

En entrevista, Paty reveló que era la primera vez que hablaba de su relación con Josh y que hasta ese momento nadie sabía que tuvieron un fugaz romance, el cual no terminó nada bien.

Le compuso una canción

La historia de amor entre Paty y Josh parece de cuento de hadas, sin embargo, no tuvo el final feliz que ambos esperaban y sin dar muchos detalles sobre su breve romance la cantante tapatía revela que quien desee saber cómo terminó su relación solo deben escuchar la canción “si yo fuera tú”.

Este tema tiene tan solo unos días de haber salido a la luz y lo canta en colaboración con la cantante argentina María Becerra, dicha canción habla sobre un hombre que no supo decidirse pero la mujer en cuestión se desesperó y no quiso lidiar con una persona así, por lo que tomó la decisión de irse y no regresar con él jamás.

Escucha AQUÍ la canción que Paty le dedicó a Josh Radnor.

Se imaginó una vida con él

Aunque las cosas no terminaron nada bien entre Josh y Paty, la compositora revela entre risas que si llegó a pensar que todo lo malo que había pasado en el amor era por algo y ese algo era el actor de “How I met Your Mother” pues tenían una increíble conexión.

Y es que Paty cuenta que, toda su interacción en tiempos de pandemia era por medio de correos en donde Josh Radnor le prometía ser felices toda la vida, sin embargo, las cosas no terminaron así.

Mira a partir del minuto 47:00 los detalles del romance entre Paty Cantú y Josh Radnor.

bmz