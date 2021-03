Paty Cantú revela que fue víctima de MACHISMO mientras estuvo en LU

Una de las agrupaciones más querida y seguidas de los 2000 sin duda alguna fue LU, la cual estaba conformada por Mario Sandoval mejor conocido como “El Cejas” y Paty Cantú quien actualmente goza de unas de las carreras más exitosas en la industria musical, sin embargo, para llegar hasta aquí la bella compositora tuvo que recorrer un largo camino y enfrentarse al machismo.

Ciertamente todas y cada una de las mujeres han sido víctima de cualquier situación de machismo, y Paty Cantú no es la excepción, durante su entrevista con el presentador Yordi Rosado, la cantautora revela que mientras fue parte del grupo LU, la pasó muy mal.

“El Cejas” no le hablaba

Con tan solo 17 años, Paty Cantú decidió dejar su casa en Guadalajara para seguir sus sueños en la música en la CDMX, sin embargo, las cosas no fueron nada sencillas pues no tenía dinero para hacer tres comidas al día, vivió en un sótano y su compañero de proyecto no le hablaba.

Y aunque Paty cuenta que había momentos en que ambos se “reconciliaron” y se llevaban bien, la mayoría del tiempo estaban peleados e incluso se subieron al escenario en varias ocasiones sin dirigirse la palabra ni la mirada.

Víctima de machismo en LU

Además de lo anterior, Paty revela que tuvo que esforzarse el doble que su compañero de grupo, pues le daban tan solo dos temas para poder componer, sin embargo, la bella cantante quería escribir para alguien más y no la dejaban o minimizaban su trabajo.

Una ocasión Cantú decidió participar en la parte creativa de uno de los videos de LU, el cual fue un gran éxito y la gente lo recibió muy bien, todo parecía estar increíble, pero un día recibió un correo en el que pidieron que ella ya no se involucrara en esa parte del proyecto, y fue así como poco a poco no dejaron que Paty fuera parte de LU.

Nadie creía en ella

Luego de que termina el proyecto de LU, Paty decide comenzar su carrera como solista y compositora, sin embargo, en la disquera con la que trabajaba no creían en ella 100 por ciento pues su proyecto como solista no se parecía nada a LU por lo que le pidieron que regresara después con algo no tan alejado a lo que hacía anteriormente.

Fue entonces que Paty prefirió salir de ahí y buscar nuevas oportunidades con alguien que sí creyera en su talento, y se enfrentó a muchas batallas en ese camino pero finalmente llegó con la persona indicada que no solo creyó en ella sino que impulsó su carrera y ahora es una de las mujeres más importantes de la industria musical, además, importantes figuras han interpretado sus composiciones.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 31:02

bmz