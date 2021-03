Luis Miguel: El día que “El Sol” brilló junto a Frank Sinatra cantando en su cumpleaños

Luis Miguel es uno de los cantantes más queridos pese a que ha mantenido su vida privada en total secreto, algo que ha captado la atención de los fans que buscan momentos de la vida del cantante de los que pocas veces se ha hablado, como cuando fue invitado especial de Frank Sinatra.

En esa ocasión, “El Sol” fue uno de los invitados especiales a la celebración por el cumpleaños número 80 de Frank Sinatra, lo que lo llevó a interpretar una de sus canciones más conocidas, “Come Fly With Me” y dedicarle algunas palabras.

Fue el 25 de febrero de 1995 cuando Luis Miguel tuvo el privilegio de estar junto a grandes celebridades para celebrar a Frank Sinatra, como Bono, Sharon Stone, Robert de Niro y Robert Wagner, entre otros.

La celebración fue en Auditorio Shrine en Los Ángeles, California, y Luis Miguel fue el único cantante latinoamericano en ser invitado a la celebración y, además, llegar al escenario para interpretar una de las mejores canciones de Frank Sinatra.

Luis Miguel y Fran Sinatra

En ese momento varias personalidades cantaron junto a Frank Sinatra “New York New York”, pero también Luis Miguel tuvo la oportunidad de cantar en solitario dejándolo dedicar unas palabras al cantante.

“Fue un sueño hecho realidad. Feliz cumpleaños Frank y muchas gracias”, dijo Luis Miguel luego de haber realizado su presentación, a lo que Sinatra respondió con una sonrisa.

Más allá de la presentación, la canción que interpretó Luis Miguel quedó en el álbum de duetos Frank Sinatra, pese a que nunca tuvieron la oportunidad de grabarla juntos debido a las complicadas agendas de ambos.

Esta colaboración con Frank Sinatra significó un gran éxito para “El Sol”, cuya carrera se vio beneficiada gracias a su interpretación pues luego de ello ganó gran popularidad en Estados Unidos.

Con información de medios

cvg