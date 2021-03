¡Le dio al “pasón”! Natalia tellez confiesa excederse en gotas de cannabis y “hablar con su mamá fallecida”

Guapa y talentosa la famosa conductora Natalia Téllez ha dado mucho de qué hablar en los últimos días luego de que confesó que llegó a sufrir una crisis de ansiedad como efecto del consumo de gotas de CBD, mismas que son un componente derivado de la mariguana.

La polémica confesión se dio durante la más reciente transmisión de su programa “Netas Divinas'', donde la guapa actriz también reveló que consumía dicho compuesto con la finalidad de curar el insomnio que padecía.

Fue justamente al consumir este derivado de la mariguana que un día la conductora, por error se excedió de la dosis recomendada y la cual acostumbraba a tomar todos los días, por lo que debido al exceso sus sentidos se vieron alterados y fue una sensación para nada agradable.

Le dio el “pasón” por un descuido

Según contó la guapa Natalia Téllez, todo ocurrió por descuido pues tras un largo día de labores y luego de haber consumido por varios meses el mismo productos, un día llegó a casa y tomó sus gotas para después darse una dueña.

El problema vino cuando luego de bañarse no recordó haber tomado su dosis, por lo que al no recordar si se había tomado las gotas o no, decidió repetir la dosis peor fue ahí donde todo se complicó.

Fue en ese momento que pensó “siento como ansiedad", el corazón le latía fuertemente así que por ese nivel de alteración decidió tomar una gotita un poco más, para irse a dormir”.

El infierno aquí en la tierra

Por su descuido y alto consumo de este derivado de la cannabis, Natalia vivió lo que ella definió como “un infierno sobre la tierra”, pues tras tomar no una sino tres dosis la conductora empeoró su estado de ansiedad y comenzó a alterarse. por lo que tuvo que llamar por ayuda.

Tras experimentar mareos, alteración de los sentidos, taquicardia y hasta “hablar con su madre” la actriz prometió nunca consumir más ese tipo de producto.

