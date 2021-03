Horacio Villalobos no conoce a Natalia Téllez; explica origen del pleito con Alejandra Bogue

La polémica causada por Natalia Téllez contra el conductor Horacio Villalobos cobró fuerza en redes sociales, donde los fans del conductor le mostraron su respaldo luego de que fue llamado transfóbico por la conductora de "Netas Divinas".

En exclusiva durante la emisión de este martes de "Venga la Alegría" el conductor explicó que no sabe de dónde surgieron esas acusaciones, pues él no conoce a Natalia Téllez y aclaró que hace años él no se refiere a su excompañera Alejandra Bogue.

Aclaró que si encuentran en redes videos donde hace comentarios, hoy considerados inapropiados, es porque el humor de antes así era y no se entendía como una ofensa, como ahora y explicó que se llevaba fuerte con Bogue, así como con el resto del equipo.

Indicó que desde hace cinco años no menciona a Alejandra Bogue en ningún momento, por lo que él ha callado tras las acusaciones que ha hecho en su contra y destacó que él ha luchado mucho tiempo contra la transfobia, por que él luchó por los derechos de sus compañeros comediantes.

Villalobos reconoció que Bogue ha hecho comentarios de homofobia en su contra, por lo que él también podría hacer acusaciones similares a las que recibió de Natalia Téllez y de Consuelo Duval, quien dijo que el conductor de VLA no es humano.

Natalia Téllez bloqueó a Horacio Villalobos

Durante su aclaración Villalobos indicó que esperaba el derecho de réplica de Natalia Téllez pero eso no llegó, pues lo bloqueó en redes sociales para evitar ataques en su contra tras llamarlo transfóbico.

Al respecto esta mañana la conductora publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde aclaraba que no había sido su intención ofender o herir a alguien, y tomó conciencia de que sus palabras como comunicadora tiene eco en la sociedad y pueden ser mal interpretadas.

Natalia Téllez publicó un mensaje.

