Horacio Villalobos le responde a Natalia Téllez tras llamarlo transfóbico y la acusa de homofobia

Luego de que la conductora de televisión Natalia Téllez, intentó defender a las personas trans arremetiendo contra Horacio Villalobos por lo que ha dicho de Alejandra Bogue, el conductor de Venga la Alegría aseguró que no es transfóbico.

Mediante sus redes sociales, Villalobos le respondió a la conductora de Netas Divinas. quien comentó que Horacio incurrió en un delito al atacar a la Bogue en sus programas.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad. Y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado. Al igual como lo hice en las distintas giras que hicimos juntos en ‘Desde Gayola’. […] A las pruebas me remito”, señaló el conductor Horacio Villalobos en un hilo de Twitter sobre su relación laboral con Alejandra Bogue.

Habla sobre Alejandra Bogue

En este hilo de Twitter recordó que comenzó a trabajar con Alejandra Bogue en el programa de “Desde Gayola” en Telehit. Por otro lado señaló que durante el tiempo que fueron compañeros, él la defendió de diversas agresiones.

En cuanto a los comentarios de Téllez, Villalobos señaló que no es “transfóbico” y que la conductora sólo conoce una versión de la historia.

“Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es Trans es otra cosa. Eso no me hace “Transfóbico” como lo afirmas”, escribió Villalobos.

Por otro lado señaló que durante el tiempo que estuvo en ‘Desde Gayola’, Alejandra Bogue, puso en riesgo el trabajo de todos por sus adicciones y comportamientos erráticos.

Debido a esta razón el conductor señala constantemente a la compañía que sí tenían vicios se controlarán, ya que éramos un grupo vulnerable, sin embargo ella hizo caso omiso.

Finalmente Sí a estas nos vamos. Podría pensar que tus "dichos" son producto de homofóbia hacia mi persona, incluidos por tu amistad por alguien que traicionó mi confianza y mi amistad. — Horacio Villalobos (@Horacitu) March 15, 2021

Horacio acusa a Téllez de homofobia

Finalmente, el conductor afirmó que los comentarios de Natalia Téllez podrían ser producto de “homofobia” hacia él.

“Si tanto me odia Alejandra Bogue, ¿por qué intentó contactarme hace dos años para hacer las paces? Infórmate antes”, señaló Villalobos

mavr