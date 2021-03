Gabriel Soto asegura que se sintió "totalmente violado", por lo que seguirá buscando a quien filtró su video íntimo

Han pasado un par de meses desde que fue filtrado el video íntimo protagonizado por Gabriel Soto, por lo que su búsqueda por dar con el responsable continuará hasta que enfrente a las autoridades, debido a que el actor señaló que "me sentí totalmente violado en mi intimidad".

Confía totalmente en el trabajo que pueden hacer las autoridades, por lo que levantó una denuncia y espera a que las indagatorias prosigan. "La policía cibernética ya está haciendo la investigación, ya la Interpol está haciendo la investigación, para mí es muy importante dar este ejemplo a la sociedad", dijo.

Recalcó que sin importar de que haya transcurrido tiempo desde que se filtró el video, para él han sido momentos complicados, no sólo porque ha revivido el momento cuando ha acudido ante la Fiscalía para relatar los hechos, sino también cuando ha tenido que hablar del tema con sus hijas.

"Me sentí totalmente violado en mi intimidad, me sentí muy mal, me sentí muy avergonzado con mi círculo familiar, primero que nada, con mis hijas, con mi pareja, con mi papá, con mis amigos, con mi círculo de trabajo", expresó el actor.

Durante una entrevista con la diputada Alessandra Rojo de la Vega en un podcast, Soto recalcó que todos deberían tener el derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo, pero que no se vale ser expuesto ante todo el mundo.

