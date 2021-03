Exatlón México: Aristeo Cazares “no tiene dueña”, se declara soltero en Venga la Alegría

Esta mañana el guapo y controvertido ex participante de Exatlón Aristeo Cázares habló de varias de sus experiencias al ser parte de Exatlón México, dando su opinión sobre temas como sus romances, polémicas y amistades.

Quizás el tema de mayor controversia protagonizado por este atlético practicante de parkour en su estadía en la Isla de Exatlon, fue su amistad entre Aristeo y Pato Araujo, esto debido que más de un fan del programa duda sobre su lealtad y honestidad con su compañero.

Pese a todas las polémicas, el atleta aclaró que el compañerismo que tuvo y aún conserva con el exfutbolista fue sincero y honesto, e incluso señaló que es uno de sus “grandes amigos” y señaló que quienes lo critican es porque no han tenido la oportunidad de conocerlo “tal cual es”.

“Mi objetivo fue diferente en este Exatlón"

Sobre su objetivo en esta temporada del reallity Aristeo señaló que su objetivo en esta edición fue, más allá de ganar la competencia, un tema más espiritual para lograr reinventarse como ser humano.

Campeón de la segunda temporada el veracruzano ya ha mostrado sus capacidades y para esta edición espera que una nueva carrera gane la competencia, de una temporada que ha sido muy exigente “Me gustaría que ganara alguien que no ha tenido la oportunidad de ganar”.

Está soltero y con asuntos pendientes

Finalmente sobre sus romances al interior de la competencia, Aristeo, no aclaró del todo su su presunta relación con Carolina Mendoza, pues se mostró algo renuente a los cuestionamientos, sin embargo dijo “no tener dueña” en este momento por lo que está soltero.

Asimismo dijo que su corazón no tiene duela, pero sí aceptó tener asuntos pendientes, aunque no quiso hablar de ellos “porque ellas tienen una vida personal y no me voy a meter en eso” señaló el veracruzano.



SSB