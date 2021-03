¿Bárbara de Regil fue novia de José Manuel Figueroa? La actriz responde

Bárbara de Regil fue cuestionada por la prensa sobre el rumor de que tuvo una relación romántica con José Manuel Figueroa, lo cual desató la molestia de la actriz.

De acuerdo con la también influencer, los chismes que la ligaban sentimentalmente al hijo de “El poeta de Juliantla” en 2013 son un infundados.

Además negó que las fotografías que los mostraron en esos años en una salida fueran prueba suficiente para determinar que entre los dos hubo algo más que amistad.

“No, no, no. Hay que ser profesionales, no pregunten tanta... tanta tontería, no sean así. No fue mi suegro (Joan Sebastian), no fue mi suegro, no inventes. Yo no he tenido ninguna relación con José Manuel Figueroa, yo estoy casada hace 7 años, no manches”.