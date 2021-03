Stranger Things 4: Filtran NUEVAS imágenes de la PRÓXIMA temporada de la serie de Netflix

Stranger Things 4 ya está en camino y la emoción de los fans de la serie así como de los entusiastas de las series originales de Netflix ha recibido una nueva dosis de emoción pues hace unos días se filtraron las "primeras imágenes" de las grabaciones de la nueva temporada y tras eso han llegado nuevas fotografías que nos muestran que el "Upside Down" se apodera de Estados Unidos.

La serie que tuvo su primera entrega en el año 2016 llegará a su final con la cuarta temporada, de la cual aún no se tienen detalles sobre su trama o su fecha de estreno.

Nuevo MATERIAL de Stranger Things 4 es filtrado

Luego de que se filtraron unas primeras 4 imágenes de la venidera temporada de Stranger Things se difundió nuevo material donde se muestran algunos giros bastante oscuros.

En particular, parece que Upside Down se ha apoderado de un parque de casas rodantes. Las imágenes muestran una variedad de vehículos y remolques de la era de 1980, y muchos de los crecimientos extraterrestres que desde hace mucho tiempo se han asociado con Upside Down.

NEW PHOTOS COMING FROM THE SET...uD83DuDE2EuD83CuDFACuD83DuDC7D #StrangerThings4 pic.twitter.com/h2YwjdpYb4 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 16, 2021

FILMED HERE YESTERDAY. HAWKINS POLICE IS BACK. uD83DuDC7DuD83DuDE94uD83CuDFAC pic.twitter.com/dEMIoIrqSw — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 20, 2021

¿Qué hay en Stranger Things 4 hasta ahora?

El elenco de la nueva temporada incluye a David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp. También veremos el regreso de Sadie Sink, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke, Priah Ferguson, Winona Ryder y Cara Buono. En este momento, aún no hay una fecha de lanzamiento oficial.

En la Tercera Temporada todos quedaron intrigados ante la supuesta muerte de Hopper; sin embargo, después se supo que estaba retenido en lo que parece ser Rusia, lugar donde se supone, continúan los estudios sobre el portal a la dimensión del demogorgón.

Las grabaciones de la esta última entrega se retrasaron debido a la pandemia del Covid-19. Antes de esta calamidad que ya cumplió un año afectando a la humanidad, se tenía estimado que se estrenaría a principios de de este 2021.

