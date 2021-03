Con este MENSAJE Laura Caro revela depresión post parto

Laura Caro confirmó en sus redes sociales que está viviendo momentos complicados, ya que se encuentra en una depresión post parto, esto después de poco más de una semana de haber dado a luz a su segunda hija. La cantante y actriz confirmó que no se reconoce cuando se ve al espejo.

La ex integrante de la primera generación de la Academia dejó claro en una publicación en Instagram que quería hacer conciencia sobre el tener un hijo y sus consecuencias después del parto, ya que muchas mujeres en todo el mundo entran en una depresión post parto por los cambios físicos que sufren durante el embarazo.

La afamada actriz se sinceró con sus seguidores en una publicación en redes sociales, donde confesó que está viviendo una depresión después de tener a su segunda hija, esto debido a las secuelas del parto. Ella lo quiso hacer porque asegura que este es un tema tabú y prefiere tratarlo, ya que muchas mujeres lo viven y no dicen nada.

El mensaje

"La depresión post parto es un tema al que no se le toma mucho en cuenta. Hablarlo es admitir que es una realidad, y lo es. Es real, Existe. Te das cuenta cuando escuchas decir... ¿Por qué estás triste si acabas de dar vida a una criatura sana y hermosa?", escribió en la publicación de Instagram la cantante.

Posteriormente comentó ella está pasando justamente esta depresión, ya que cuando se ve al espejo no se reconoce, ve a una persona demacrada, cansada, con las ojeras hasta el suelo; por lo que ella no se ve en ese cuerpo que ve y siente "¿Quién soy ahora, si no solo fragmentos de mi misma?", dijo.

Antes de terminar confirmó que está en proceso de reconstrucción, por lo que en unos meses volveremos a ver a la actriz y cantante de nuevo con una sonrisa en su cara y el cuerpo que le gusta. Pero por el momento solo le queda esperar, disfrutar y compartir los momentos con su pequeña criatura y sus más de 40 mil seguidores.

