¿Sabías que Raymix fue miembro de la NASA? ésta es la historia

Oye, mujer se convirtió en uno de los temas más escuchados, un verdadero éxito en las fiestas de México y otros países. Pero detrás de esa canción, hay una historia de éxito, perseveración y seguir los sueños a cualquier costo. El autor de esta canción es Edmundo Gómez Moreno, conocido en el mundo del espectáculo como Raymix.

Pero Edmundo no siempre soñó con los escenarios. El ingeniero mexicano, originario de San José el Vidrio, Estado de México, estudió la carrera de Ingeniería Aeronáutica, con una especialidad en Sistemas Espaciales. Su esfuerzo y dedicación lo llevaron a conseguir una estancia en la NASA. Ahí fue a hacer satélites y pensaba que todo le estaba saliendo de maravilla.

Pero ahí, en la cuna de la aeronáutica descubrió la cumbia, gracias a un amigo de Ecatepec. “Un día un amigo me mandó una cumbia y, cuando me puse los audífonos para escuchar, me fascinó.

En abril de 2019 dio una de las grandes sorpresas en los Billboard Latinos, al llevarse el premio a la Mejor Canción Original Mexicana, con el tema Oye, mujer, que forma parte de su álbum debut.

Ama la música desde niño

La pasión por la música la ha tenido desde que era niño. Desde los 10 años podía tocar música electrónica con el teclado que le prestaba su papá. Ahí aprendió temas de Los Tigres del Norte, pero también hizo cosas propias. Pero fue hasta los 24 años, que orientó su gusto por la música a partir de la fascinación que sintió por la cumbia.

Al concluir su estancia en la NASA volvió a México. Estuvo en San Luis Potosí, donde gracias a un amigo que le prestó unas bocinas pudo grabar la primera versión de Oye, mujer con unos teléfonos celulares. El material se hizo viral en YouTube, donde cuenta con casi 500 millones de reproducciones.

No hay duda que en ocasiones es difícil seguir los sueños, pero si se tienen claros y nunca se quitan de la mira, el éxito puede llegar en cualquier momento. Especialmente si se trata de algo tan internacional como la música.

