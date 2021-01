Pedrito Sola, Raymix y Juanpa Zurita en presunto ¿Triángulo amoroso? Aquí las razones

Tremendo escándalo se armó en el foro de "Ventaneando" después de que se destapara un presunto triángulo amoroso protagonizado por Pedrito Sola, conductor del programa, Raymix y el famoso youtuber, Juanpa Zurita.

Todo comenzó después de que el intérprete de canciones como "Oye mujer", "Todo lo encuentro en ti" y "Dónde estarás" aseguró que el investigador en la temporada más nueva de ¿Quién es la máscara? era su "hombre ideal".

Tras las declaraciones, Raymix detalló que, hasta el momento, no ha recibido respuesta por parte de Juanpa Zurita; sin embargo, aseguró que Mario Bautista, amigo de ambos, podrían intervenir para conocer su opinión.

"No, todavía no me ha respondido, pero pues quizá si platicamos a través de un amigo en común como Mario Bautista", contó.

El triángulo amoroso...

Después de las confesiones, Pedrito Sola, conductor de Ventaneando, aseguró que Raymix es su crush ya que lo considera un muchacho "guapo y encantador".

“Es mi crush. Me parece un muchacho guapo y encantador", detalló el conductor.