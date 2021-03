Querida protagonista de iCarly se RETIRA de la actuación; no volverá al reboot; ¿de quién se trata?

La actriz que interpretó a la mejor amiga de Carly, Jennette McCurdy reveló que se retirará de la actuación. En la serie original de Nickelodeon, McCurdy interpretó a Sam Puckett en las seis temporadas, y luego repitió el papel para aparecer junto a Ariana Grande en la serie derivada de corta duración Sam & Cat. Anunció su retiro de la actuación en 2017 para enfocarse en escribir y dirigir, pero algunos fanáticos de iCarly han tenido la esperanza de que la ex actriz salga de su retiro para el renacimiento.

Hablando sobre el estado actual de su carrera en su podcast Empty Inside con la invitada Anna Faris, McCurdy reiteró que su carrera como actriz ha terminado. La fémina regresó a la actuación en febrero de 2020 para el espectáculo monólogo "I'm Glad My Mom Died", pero McCurdy explica que esto fue algo único y que solo hizo la excepción para honrar a su difunta madre.

No volverá con iCarly

Al preguntarle por qué no le interesa el reboot de iCarly, McCurdy detalló que siempre se sintió avergonzada de ser parte de la serie y todavía resiente esa parte de su carrera.

Si bien el reboot de iCarly no está convenciendo a McCurdy de dar un paso atrás frente a la cámara, admite que está dejando la puerta abierta para volver algún día a la actuación, pero solo con un director que admiraba particularmente. McCurdy también sugiere que está ansiosa por deshacerse de la imagen que tenía como personalidad de Nickelodeon, por lo que cualquier cosa similar a su trabajo como estrella infantil está inmediatamente fuera de consideración.



Aunque McCurdy no estará involucrada en el reboot de iCarly, vienen de vuelta varios otros personajes importantes del programa original. Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor volverán a interpretar sus papeles. No deberíamos confiar en ver a Sam, pero es posible que el reboot aún mencione al personaje.

snd