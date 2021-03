Padre de Matías Almeyda muere por COVID-19

Óscar Almeyda, padre del entrenador argentino, Matías Almeyda, exentrenador de las Chivas, murió debido a complicaciones provocadas por Covid-19.

La muerte fue confirmada por la madre del exfutbolista, Silvia Calcagno, informó mediante una publicación a través de su Facebook el fallecimiento de su esposo.

“Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID-19, aquí pegadizo a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda. Toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Óscar por siempre estarás en mi corazón, te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar”

La mamá de Matías Almeyda también se encuentra internada víctima de la enfermedad pero se reporta en buena condición de salud y que está recuperándose.

El padre de Matías tenía varios días internado en el Hospital Pintos de la provincia de Buenos Aires, donde junto a su esposa, luchó para superar el virus, hasta el momento Matías Almeyda no se ha pronunciado al respecto.

Mediante Twitter las Chivas del Guadalajara expresaron su pésame. Esto sucede mientras en Argentina existen protestas contra “vacunación VIP”.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre de @peladoalmeyda.



Fuerza, Matías. Estamos contigo. pic.twitter.com/EvmYTEnXwG — CHIVAS (@Chivas) March 2, 2021

Óscar Almeyda permanecía internado en un hospital en Argentina tras dar positivo a COVID-19.

