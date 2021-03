¡Nadie le habla! Dulce María sufre la LEY de HIELO por parte de sus ex compañeros de RBD

Tal parece que fuimos timados y la amistad inquebrantable que parecían tener los integrantes de RBD sólo era una "gran actuación" o así lo ha dejado ver Dulce María con sus recientes declaraciones en las que confesó que desde hace meses no se habla con ninguno de sus compañeros de Rebelde y la última vez que lo hizo hasta ¡en leído la dejaron!.

Dulce María se convirtió en mamá hace algunas semanas e incluso durante el concierto del reencuentro entre los miembros de RBD ella apenas se recuperaba del parto de su pequeña que llegó al mundo en los primeros días de diciembre de 2020.

Cual jueguito de primaria en la que un grupo de amigos "las cortaba", los exintegrantes de RBD (Anahí, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez) le aplicaron la "ley del hielo" a la pelirroja Dulce María, luego de que ella se negara a participar en el concierto virtual que se llevó a cabo a finales de diciembre del 2020.

La cantante y actriz contó en el programa De primera mano que actualmente disfruta al máximo su maternidad y el lanzamiento de su nueva música, sin embargo también recordó el rechazo que sufrió por parte de los RBD, cuando les dijo a sus compañeros que no sería parte del reencuentro.

Según detalló la ex RBD, ninguno de los integrantes respondió a un mensaje que envió, de 10 minutos de duración, en el que les explicaba sus motivos para declinar la invitación al reencuentro; desde entonces señaló que no ha hablado de manera grupal o individual con ellos.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar y les mandé mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo en un momento tan importante para mí que era mi embarazo; entonces de ahí la verdad es que no he podido hablar con esta cercanía”, expresó.