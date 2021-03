Chiquis Rivera organiza FIESTA a Becky G y comparten ESPECTACULAR foto

Chiquis, hija de la fallecida “Diva de la banda”, ha causado recientemente diversas polémicas en el mundo del espectáculo tras sus publicaciones en redes sociales, sobre todo en Instagram; recientemente publicó una foto con Becky G.

Chiquis Rivera decidió compartir recientemente una fotografía junto a la famosa Becky G, en donde posaron abrazadas y sonrientes; al poco tiempo comenzaron a comentar los fans de estas dos famosas.

La cantante de 35 años causa miles de comentarios con sus divertidas pero también polémicas fotos, pues desde hace varios años comparte a través de sus redes sociales fotos en las que se le ve con poca o nada de ropa, o con atuendos sensuales como bikinis y vestidos cortos muy entallados.

En esta ocasión se trató de una publicación en donde sólo se le observa disfrutar con su amiga Becky G, quien forma parte del set de fotografías de la hija de la fallecida Jenni Rivera.

“LA kids for life. 💛💜Happy Bday to the Baddie of Baddies! @iambeckyg We love you shister (sister)!”, se lee en la descripción de la publicación de dicha fotografía que ya circula en redes sociales.