“La Chicuela” revela que fue víctima de abuso cuando era menor de edad y Jenni Rivera la ayudó

La conductora Blanca Martínez, mejor conocida como “La Chicuela”, reveló durante una entrevista en el programa Mimí Contigo haber sufrido abuso sexual en dos ocasiones durante su vida, una cuando era menor de edad y en una segunda ocasión cuando era más grande, momento en el cual las autoridades ignoraron sus peticiones de ayuda.

La comunicadora, famosa por estar al frente de diversos programas de música grupera a lo largo de muchos años, compartió con la conductora Carmen Muñoz, así como con el auditorio del programa, detalles de esa dolorosa etapa en la que su autoestima se vio afectada debido a que no compartió con nadie la situación que vivía.

Blanca Martínez recordó que a los 12 años fue violada por un trabajador de su papá, mientras que a los 24 años volvió a pasar por una situación similar; “Me volví totalmente ermitaña, no quería hablar con nadie y siempre quería estar sola”, relató en el programa Mimí Contigo. Recordó además que en aquella etapa la marcó para siempre ya que a ella la caracterizaban sus buenas calificaciones y se consideraba muy extrovertida.

Las razones de su silencio

“La Chicuela” explicó que en aquel momento no le dijo nada a su papá acerca del abuso que sufrió por temor a que matara a su agresor; tuvieron que pasar muchos años para que le contara a su mamá y a su amiga Jenni Rivera, narró. Blanca Martínez explicó que al momento de buscar ayuda psicológica vivió la desgarradora experiencia de descubrir que no era la única y que muchas mujeres más habían pasado por situaciones similares.

“Sentía que no valía nada. Fue una violación, me llevó a un hotel con engaños, me obligó a ir y fue horrible. Me decía como si fuéramos a hacer un mandado y ya cuando vi que no reconocía a dónde íbamos me agarró del brazo y no me soltó,” explicó “La Chicuela”, quien además declaró que su agresor la amenazó para que no dijera nada a su familia; “Estaba paralizada”.

Nuestra adorada @chicuela nos abre su corazón y platica el abuso que sufrió por parte de un trabajador de su padre. #MimíContigo uD83DuDC85uD83CuDFFB Sigue la transmisión de Azteca UNO EN VIVO y Gratis. —>> https://t.co/2mKyY0CV0z pic.twitter.com/3VC1m7j0wK — MimíContigo (@MimiContigo) March 18, 2021

Esta trágica experiencia la afectó para siempre ya que su vida futura se vio afectada a grado tal que durante su primera relación sexual voluntaria volvió a revivir la traumática experiencia: “Me sentía sucia y menos que las demás mujeres porque se supone que debías ser virgen hasta el matrimonio. Cuando escuchaba a mis compañeras en la escuela hablar de su primer beso me acordaba de lo que había vivido y no sabía si podría confiar o entregarme en un hombre”, confesó.

Finalmente Blanca Martínez explicó que estas experiencias le ayudaron a convertirse en la mujer fuerte que es ahora, pese a que a los 24 años volvió a ocurrirle de nuevo una situación similar, cuando fue víctima de violencia por parte de su expareja. No obstante, en esta ocasión no se quedó callada y le contó todo a su mamá y a una amiga de ella, quienes lamentablemente no le creyeron por lo que acudió en dos ocasiones con las autoridades, pero no obtuvo protección ni respaldo.

mypr