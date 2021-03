MasterChef: Erubiel rompe el silencio y responde ante las acusaciones de acoso

Erubiel Sosa, uno de los finalistas del famoso reality MasterChef, ha roto el silencio que lo había embargado respecto al tema de acusaciones de acoso sexual que se cernieron sobre él, fue en una entrevista que realizó en donde el cocinero rompió el silencio y decidió referirse por vez primer el tema.

El famoso, y carismático, exparticipante conocido cariñosamente como “El Panda” detalló en una entrevista acerca de las acusaciones que ha hecho una seguidora, quien lo ha acusado públicamente de acoso sexual, un tema al que hasta ahora él no se había referido y que tomó más revuelo tras la conclusión del programa.

MasterChef México cerró su temporada consiguiendo los altos niveles de audiencia que ha alcanzado desde su primera temporada, sin embargo en esta última la polémica reapareció en la cocina más famosa de México debido a los diversos señalamientos, por parte de la audiencia, acerca de los cambios repentinos que se dieron al interior del programa desde un inicio.

El programa tuvo cambios de jueces desde un inicio, que no fueron del agrado del público, además que en la recta final se filtraron videos en donde se pudo constatar, antes de tiempo, quiénes quedarían como finalistas e incluso quién sería la ganadora, la polémica Adriana Salcedo, quien no despertaba muchas afinidades entre los seguidores del reality.

“No volveré a hablar sobre el tema”

En este contexto, y tras algunas semanas de la Gran Final de MasterChef, Erubiel Sosa decidió hablar sobre las acusaciones de acoso sexual que le ha impuesto una seguidora, el “Panda” reveló durante una entrevista que se referiría al tema por única ocasión, para ya no generar más polémica, y que la razón de su silencio fue que no se le hizo relevante el tema.

Fue durante un encuentro entre el exparticipante con el youtuber Anthony Crazy en donde mediante su canal expuso que la seguidora que acusó a Erubiel de acoso es una de sus amigas, de nombre Melanie, por lo que el exconcursante respondió: “Yo dije que no iba a hablar de eso porque es dar pie a… Te lo voy a platicar de una manera que no voy a dar más polémica porque pues no se me hizo importante,” inició el cocinero.

“Me contacta una pastelería. Me piden mi WhatsApp, de que ‘¿cómo estás?, quiero un video’. Y yo le dije ‘¿qué me das a cambio?’, le puse ahí y ella me manda un cupcake. ‘¿Tienes stickers?’, le pregunté, y me dice sí, ‘te mando mi pack de stickers’. Luego me dijo que se llama Melanie. Le mandé el video y terminó tergiversando la conversación,” expuso Erubiel.

De acuerdo con el youtuber Anthony Crazy, todo inició cuando la joven llamada Melanie etiquetó a Erubiel Sosa en una historia de Instagram; tras esto, ambos intercambiaron teléfonos y comenzaron a charlar. De acuerdo con la versión expuesta en el canal de YouTube, todo iban bien hasta que Erubiel giró el tono de la charla a algo mucho más desagradable, instante en el que Melanie pidió a Erubiel pruebas para comprobar que realmente era él. Fue este el momento en el que el “Panda” contestó con mensajes subidos de tono.

