Emilio Osorio defiende a Gonzalo Peña: “Quien no estuvo ahí no puede opinar”

Luego que se diera a conocer que las autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión en contra de Gonzalo Peña, con la finalidad de que responda por la acusación hecha por la actriz Daniela Berriel, quien lo señala de haber presenciado un abuso sexual en su contra y no haber hecho nada para impedirlo, Emilio Osorio, hijo del famoso productor de telenovelas Juan Osorio fue entrevistado sobre el tema.

En un encuentro con diversos medios de comunicación, el actor refirió que el tema es muy delicado y que no le gusta hablar de algo que desconoce y que no tienen nada que ver con su trabajo o con él: “"Yo creo que nadie que no haya estado en la situación puede opinar. Todas las opiniones de las personas que no estuvieron ahí son inválidas, porque al fin y al cabo es una situación que no nos corresponde a ninguno,” compartido el joven actor de 18 años.

Emilio Osorio explicó que lamentablemente estas cosas suceden pero que prefiere no meterse en el debate ya que es un proceso que está en camino de aclararse y el tema es delicado: “son situaciones de la vida y no me meto mucho porque es un tema muy delicado. La verdad no me gusta entrometerme en cosas que no tienen nada que ver conmigo", aseguró al periodista Eden Dorantes, quien compartió la entrevista en su canal de YouTube.

Buscarán suplente para Gonzalo Peña

Gonzalo Peña se encontraba grabando el melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, en donde también participa Emilio Osorio, cuando se dio a conocer la acusación de Daniela Berriel, quien declaró haber sido víctima de abuso sexual y que Eduardo "N", actor de 31 años, estuvo presente en el momento y no hizo nada para impedirlo, por lo que es cómplice del delito.

Y aunque hasta el momento de desconoce su paradero, se rumora que pudo haber huido a España, la producción de la telenovela no se detendrá y ya le buscan reemplazo. Esta semana trascendió que Juan Osorio, productor de la telenovela, ya ha comenzado castings para encontrar el reemplazo de Gonzalo Peña, quien interpretaba al personaje de Mariano Rueda.

Al respecto Emilio Osorio detalló que con lo que respecta al proyecto están emocionados por sabes qué seguirá y que hasta ahora existe una buena vibra entre la producción y los actores: “Lo único que se espera es que todo siga así y todo sigue así. Bendito Dios estamos felices y seguimos dándole con todo", señaló el también hijo de Niurka marcos.

En cuanto al reemplazo de Gonzalo Peña, Emilio Osorio aseguró desconocer quién ocupe su lugar, pero que confía en la decisión que tome tanto su papá, Juan Osorio, como la producción y la empresa, en este caso Televisa: "¿Cómo voy a saber, brother? Pregúntale a mi jefe que está allá atrás. No tengo ni idea, pero confiamos en nuestros jefes, la empresa, el proyecto y en la historia, que es lo principal", concluyó el actor.

