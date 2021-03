Yanet García sorprende a sus fans con atrevido escote; ¿se puso implantes?

Sin duda una de las mujeres más guapas y atractivas del momento es la modelo mexicana Yanet García, quien a sus 30 años de edad luce un cuerpo espectacular que un día sí y el otro también roba miles de miradas y cautiva a sus fans..

Por mucho tiempo Yanet ha mostrado que es una chica super disciplinada en materia de ejercicio, pues a comparación a su imagen de sus inicios el cambio en su estilo de vida para tonificar su cuerpo le ha dado grandes resultados al obtener el cuerpazo que hoy luce.

Si bien más de un usuario cree firmemente que los glúteos de la conductora son operados, una y otra vez ella ha afirmado que son naturales resultado de sus rutinas de ejercicio complementados por una buena alimentación.

Consiente a sus seguidores en Instagram

A la ex chica del clima le encanta presumir su figura y al mismo tiempo consentir a sus seguidores, por lo que recientemente la ex colaboradora de Hoy, causó furor al presumir sus encantos luciendo un entallado conjunto de encaje que no dejó nada a la imaginación.

Con un escote prolongado la sensual modelo dejó al descubierto sus atributos los que complementados con su mirada coqueta derritió a sus fieles admiradores que no dudaron en llenar la imagen de comentarios halagadores.

La sensual modelos dejó con la boca abierta a miles de sus fans. FOTO: ESPECIAL

La candente postal llamó la atención de millones de usuarios que incluso la presentadora de televisión Yolanda Andrade no resistió la tentación y reaccionó a la imagen.

¿Se puso implantes?

Para nadie es un secreto que Yanet García es toda una celebridad en redes sociales donde suma más de 13.6 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram, aunque constantemente deleita y deja con la boca abierta con sus candentes imágenes.

Pese a ello, su más reciente postal ha generado especulaciones en torno a una posible cirugía estética de la modelo, pues según sus mismo seguidores su busto luce más prominente de lo que se ha visto en otras fotos, así que no se sabe si solo luce así por la ropa ajustada que lleva o si de verdad se sometió a una cirugía para agrandarlos.

SSB