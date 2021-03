Yanet García posa desde su clóset con microbikini y calienta las redes con su belleza

Yanet García encendió las redes este viernes luego de compartir una fotografía en donde posa con un microbikini desde el clóset de su habitación, la seductora postal dejó sin palabras a sus seguidores en redes sociales al ver a la guapa modelo e influencer posar desde un espacio íntimo mientras presumía sus atributos.

La regiomontana ha cautivado a sus 13.6 millones de seguidores en Instagram al publicar algunas imágenes en donde deja ver sus curvas y su escultural cuerpo, algo a lo que sus admiradores ya están acostumbrados, sin embargo, en esta ocasión provocó mas piropos y halagos que nunca debido a la increíble postal.

Considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo, la ex “Chica del Clima” no dejó nada a la imaginación tras publicar la imagen en sus redes sociales, en donde compartió con sus fans un poco de su intimidad al mostrar no solo su cuerpo sino el guardarropa con que cuenta en su hogar.

Una gran sorpresa para sus admiradores

Como era de esperarse, las reacciones al post fueron inmediatas y entre los comentarios que fueron compartidos, destacaron los mensajes de sus admiradores en donde resaltaban la belleza de la modelo y con emojis le recordaron la increíble silueta que posee, la cual le ha hecho ganar la admiración de sus fans.

Tan solo hace una semana la exintegrante del programa Hoy compartió en Instagram una postal en donde se le ve portar un otro microbikini color ojo al momento en que se dispone a sumergirse en una alberca, esta publicación generó tanto furor en la redes sociales que en tan solo seis horas alcanzó más de 300 mil me gusta y superó los mil comentarios.

En aquella ocasión la influencer volvió a dar muy poco a la imaginación de sus seguidores quienes inmediatamente reaccionaron con corazones a la candente postal de la chica fit. No hay duda que Yanet García sabe invertir muy bien su tiempo en el gimnasio y lo presume con cada post en sus redes, desde donde derrocha sensualidad, carisma y una belleza natural que se ha convertido en la envidia de muchas famosas.

