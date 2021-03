Ninel Conde presume cinturita y calienta las redes a un día de lanzar "Tu me pones a pecar"

La cantante y actriz Ninel Conde comenzó este mes con mucho trabajo, pues desde hace varios días se encuentra en las playas de Quintana Roo para grabar el video del tema "Tu me pones a pecar", el cual está a sólo un día de lanzarse y por lo que aprovechó para incendiar las redes con una foto en la que presume su cinturita.

A pesar de los rumores que aquejan en estos momentos la vida sentimental de la cantante, ella ha decidido no dar declaraciones al respecto de la situación legal que enfrenta su esposo Larry Ramos, con quien se casó en octubre de 2020, y que está acusado de fraude.

Los rumores de una separación no se han hecho esperar, y es que en su estancia por las playas de Quintana Roo no se le ha visto acompañada de Ramos. Aunque eso no ha sido impedimento para que la actriz y cantante siga trabajando en su proyecto y de hecho hace poco dio un adelantó de lo que se podrá ver en el clip.

Ninel Conde presume cinturita

La canción "Tu me pones a pecar" fue escrita por Horacio Palencia y es una colaboración de Conde con el artista de origen español Juan Magán; de acuerdo con lo que la propia cantante ha dado a conocer, se estrenará este 19 de marzo en plataformas, mientras que el video se podrá ver hasta el próximo 26 de marzo.

Ninel se ha dicho muy contenta y satisfecha con el trabajo realizado durante las últimas semanas, pues a través de su cuenta de Instagram fue dando a conocer cada uno de los momentos vividos para poder grabar el video desde la playa, donde además aprovechó para tener una reunión familiar.

A un día del esperado lanzamiento, la guapa cantante se dejó ver con un traje de baño de torso descubierto con el que destaca su cinturita y el cuerpazo que luce a sus 44 años. El look lo completó con unos aretes y un collar muy colorido, y un turbante que le dio el toque bohemio y chic al atuendo.

