Jennifer López: El verdadero MOTIVO que impediría su SEPARACIÓN con Alex Rodríguez ¿quiebra?

La relación de Jennifer López y Alex Rodríguez había sido considerada una de las más estables en el medio del espectáculo, hasta que los rumores de infidelidad por parte del beisbolista incrementaron al igual que aquellos en los que se hablaba de una separación.

Recientemente se supo que la pareja se había separado debido a que Alex Rodríguez había sido infiel a JLo con la modelo Madison Lecroy, con quien se intercambiaba mensajes románticos pese a que está comprometido con la cantante.

Jennifer López y Alex Rodríguez. Foto: Instagram

Sin embargo, Jennifer López y el beisbolista decidieron hacer a un lado los rumores y demostrar que su relación se encuentra mejor que nunca y no existen problemas por infidelidad, lo que confirma que la boda sigue en pie.

Aunque salió a la luz el que sería el verdadero motivo por el que la pareja está luchando a toda costa por mantener su relación, y es que de lo contrario ambos podrían perder millones de pesos y dejarlo con grandes deudas.

JLo perdería millones por separación

Además de compartir un gran amor y el cariño por sus hijos, la cantante también tiene un lazo con Alex Rodríguez que en caso de separarse podría llevarla a perder millones de pesos y, por ello, estaría luchando por mantener a flote su relación.

Una persona cercana a la cantante reveló a la revista People que “una ruptura oficial será devastadora”, pues la pareja comparten negocios que los han llevado a tener millonarias ganancias anuales.

Negocios de JLo con su pareja. Foto: Instagram

Jennifer López y Alex Rodríguez invirtieron en una empresa de productos de belleza y salud sexual, así como en una exclusiva marca de lentes de sol. También han adquirido lujosas propiedades juntos en Nueva York y los Ángeles.

Aunque no todo está perdido para JLo, pues no se vería tan complicada una relación y separación de las propiedades y los negocios que tienen juntos ya que la pareja aún no está casada.

