JLo y Alex Rodríguez NO terminarán su relación; conoce la razón

Ante los fuertes rumores que señalan una ruptura entre ambas celebridades, ahora se han revelado los posibles motivos que podrían orillar a Jennifer Lopez y Alex Rodríguez a continuar juntos.

Según la revista People americana, señala que la interprete de "On The Floor" y el ex pelotero no pueden poner punto final a su romance debido a que “han invertido mucho en su relación y una ruptura oficial sería devastadora en muchos niveles”.

“Ellos se aman y tienen tanto que perder si se separan”, agregó la fuente tras mencionar que recientemente la pareja se reencontró en República Dominicana, donde López graba la comedia ‘Shotgun Wedding’.

Y es que aunque han formado vínculos fuertes entre ambas familias, los artistas han invertido en negocios como la empresa Hims & Hers y la marca de lentes de sol Quay, además de comprar propiedades en Nueva York, Los Ángeles y Miami, escenario que complicaría su separación.

Asimismo, el informante reveló que para ‘La Diva del Bronx” no fue nada fácil estar separada de su prometido. “No tener a Alex con ella todo el tiempo le trae estrés. Jennifer estaba muy infeliz. Ellos han intentado quedarse juntos por los niños”.

Para finalizar, la fuente destacó que por ahora tanto Lopez como Rodríguez están poniendo todo de su parte para salvar su amor. “Ellos ambos parecen estar dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse juntos”.

