Eiza González posa con vestido transparente y levanta suspiros en Instagram

Eiza Gonzales se ha convertido en sinónimo de buen vestir y belleza. Cada que sube o publica una foto de ella sus fans quedan impactados y en esta ocasión no fue la excepción. La también modelo participó en una sesión de fotos que se retomó u subió a Instagram, pues las fotos quedaron impresionantes, pues la capitalina deslumbra con su belleza y figura.

En las imágenes, monocromo, en la actriz de 31 años viste un vestido negro see through cuyas cintas cubren parte de sus atributos, dejando poco a la imaginación. Además, se le ve con una apariencia make up free, misma que es resaltada con el pelo hacia atrás. Las fotografías fueron un trabajo de Lexie Montoya y tomadas en 2015, pero volvieron a publicarse en varias cuentas y causaron sensación entre los seguidores de Eiza, quines se deshicieron en halagos.

Una carrera en ascenso

Eiza ha demostrado su talento desde que llegó a Hollywood en 2013, la mexicana no ha hecho más que explotar su talento y demostrar que llegó para quedarse. Este 2021 nos sorprenderá, pues saldrá en un mega proyecto: Godzilla vs Kong, una de las películas más esperadas del año y una de las más importantes en su carrera.

Las fotos fueron tomadas en 2015. Foto: Instagram.

Tan sólo hace unas semanas se estrenó una de las películas más populares en Netflix y la de ‘Descuida, yo te cuido’, donde una de las protagonistas es Eiza González, en la cual causó revuelo, porque actuó sin una gora de maquillaje.

Anteriormente ha estado en producciones de alto nivel como Bloodshot, Baby el aprendiz del crimen, Alita Battle Angel, Rápidos y Furiosos, entre otros filmes muy taquilleros. Además, su talento como modelo la han llevado a participar en diferentes campañas para marcas de muy grande prestigio como Louis Voitton y Versace. Sin duda alguna la carrera de esta mexicana esta en ascenso y sólo podemos esperar a verla en más películas y pasarelas importantes.

Tiene talento como modelo. Foto: Instagram.

