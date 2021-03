¿Adiós “Albertano”? Ariel Miramontes olvida el personaje y arranca suspiros SIN ROPA: FOTO

Ariel Miramontes ha sido encasillado en su personaje de “Albertano”, que es uno de los más queridos de la televisión mexicano, por lo que decidió mostrarle a sus seguidoras cómo luce sin el personaje y la ropa que caracteriza al personaje y presumir su físico.

Luego de su participación en la serie “María de todos los ángeles”, Ariel Miramontes conservó el personaje que se ha ganado el corazón de los televidentes y también el de sus seguidoras en redes sociales con sus atrevidas fotografías que dejan ver más allá de “Albertano”.

Ariel Miramontes sin su personaje de "Albertano". Foto: Instagram

Aunque la simpatía del personaje ha acaparado las miradas dejando atrás la verdadera apariencia de Ariel Miramontes que es completamente diferente a su personaje en físico, aunque igual en carisma y ocurrencia.

Por ello, ha sorprendido en más de una ocasión a sus seguidoras en Instagram al compartir fotografías en las que se quita el personaje, mostrando su impactante físico producto de una estricta rutina de ejercicio.

“Albertano” posa sin ropa

¡Rayos! No sale agua… bueno, sí se me advirtió en la locación que no me podía bañar 'quesque' porque nomas es escenografía, que no sé qué…”, escribió el actor en su cuenta de Instagram mientras posa dentro de una bañera.

En la fotografía se le puede ver sin ropa y sólo usando bóxer, lo que deja al descubierto su musculatura mientras posa sentado sobre una bañera y tomando una llave de agua, lo que despertó el interés de las internadas.

Los comentarios no se hicieron esperar y le llovieron halagos y piropos al actor en la foto que en tan sólo unas horas ya alcanzó más de 90 mil reacciones: “Hace frío oiga, ¿no ocupa que lo abrace?” y “Eres bien travieso”.

Celebridades se hicieron presentes en los comentarios y también se mostraron impactos por la fotografía de “Albertano” que deja poco a la imaginación, como el caso de Raquel Bigorra y Maribel Guardia.

"Albertano" posa sin ropa. Foto: Instagram

Con información de medios

cvg