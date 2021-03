Vicente Fernández y Pedro Infante: SÍ estuvieron juntos en un concierto; ÉSTA es la historia

Vicente Fernández es el ídolo vivo de la música mexicana más importante a la fecha, sin embargo, ese lugar de honor lo comparte con otros grandes, quienes ya no existen en el plano terrenal, tal es el caso de Pedro Infante, el charro cantor que gracias a su trabajo protagonizando cintas clásicas del cine mexicano le dio la vuelta al mundo.

Infante, nacido en Mazatlán, Sinaloa, falleció a los 39 años víctima de un accidente aéreo en 1957, por lo que "El Inmortal", no disfrutó de los muchos años que aún le quedaban de fama, ni de ver a otros grandes convertirse, cómo él, en grandes de la música hecha en México, tal es el caso de Vicente Fernández.

Pero lo anterior no quiere decir que ambos no hayan coincidido y que "El Charro de Huentitán" no tuviera la oportunidad de estar cerca de su ídolo, de verdad, pues aunque se sabe que el padre de Alejandro Fernández en fanático del fotomontaje y ha recurrido a esta destreza para ponerse al lado de grandes ídolos, en la realidad sí hubo un momento en el que ambos estuvieron en el mismo lugar y a la misma hora.

Vicente Fernández y sus ídolos. Foto: Ig

El día que Vicente Fernández y Pedro Infante estuvieron en el mismo lugar

En una entrevista previa a despedirse de los escenarios en 2016, don Chente mencionó que su padre era un gran seguidor del ídolo de Guamúchil, así que llevó a su pequeño hijo a la Plaza de Toros "El Progreso", donde el actor de cintas como "Nosotros los pobres" se presentó.

El intérprete de "Mujeres Divinas" mencionó en esta entrevista con Quien, que el tenía alrededor de siete u ocho años, por lo que estaba lleno de ilusión, dijo que en ese tiempo se imaginaba cómo sería tocarlo o estar al lado de él, " ¿qué pasaría si me saludara?, ¿será de verdad?", cosa que tiene clavada en la cabeza y es por ello que ahora cada que ve a sus seguidores no duda en darles una foto o saludarlos, pues piensa en lo mismo que sintió él cuando vio al gran Pedro Infante.

psc