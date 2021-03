A Simpson Ahuevo, Robot95 y Go Golden no les quita el sueño las reproducciones de sus videos

La escena mexicana del rap ha crecido en los últimos años, lo que permite que existan más voces, al menos eso piensan los raperos Simpson Ahuevo, Robot95 y Go Golden, quienes saben que más música no significa calidad, por eso ellos trabajan de la mano de la disquera More Juice Records sin presiones, ni pensando en el boom digital.

“Últimamente, pienso en el tema de los views, y la verdad cada vez me importa menos, porque me doy cuenta que el impacto social que tenemos, va más allá de que comparta los videos. Lo que importa es la estética, por ejemplo, del trabajo de Simpson, con un toque fresco y cool a sus letras, eso es lo que vale la pena. Sabemos que también debemos enfocarnos en lo económico, pero la calidad de la música no se puede medir en redes ”, comentó Robot.

Sobre la oferta, ven positivo que existan distintas corrientes dentro del género, y respetan todos los sonidos, sin importar si suena fresa o no, no les gusta estigmatizar, de hecho Robot lamentó que algunas de sus letras que hablan de la calle fueran criticadas, por su físico, al considerar que no se ve una persona de ese ambiente.

Los tres raperos lanzaron sus sencillos de manera conjunta para honrar a Alex Malverde, uno de los fundadores del sello discográfico que comparten, y quien falleció en enero pasado.

“Lo vemos como homenaje, que vea que seguimos aquí, haciendo música tal como queremos y él hubiera querido”, agregaron.

Justo fue Malverde con quien trabajaron algunas pistas en una de las reuniones que tuvieron en 2019, en especial Simpson y Robot95, quienes compartieron ideas sobre el sencillo del primero y que lleva por título, “Órale”. El segundo músico presentó “No te quiero Mentir” y Golden lanzó “Junk - #1”.

Noticias Relacionadas Indie World de Nintendo, todos los juegos que se anunciaron

Por: Patricia Villanueva