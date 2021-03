Metallica visitó Teotihuacán; Descubre cómo le fue a los rockeros en México

Tras una década sin pisar nuestro país, Metallica volvió a México en 2009 con tres sorprendentes conciertos en el Foro Sol. Con una asistencia de más de 50 mil personas en cada concierto, la agrupación de Trash Metal se reivindicó como una de las favoritas del público mexicano.

Y la emoción fue tal que incluso la banda estadounidense dejó marcado su paso por México con un DVD en vivo titulado 'Orgullo, Pasión y Gloria', palabras que describen muy bien lo que se sintió ver a Metallica en vivo. Cabe destacar que este documental sólo fue publicado en Latinoamérica e incluye únicamente su visita a tierras mexicanas. Entre la emoción y la locura por ver a James Hetfield, Robert Trujillo, Kirk Hammet interpretando sus mejores éxitos, los fanáticos corearon canciones como 'Seek and Destroy', 'Nothing Else Matters' y la eufórica 'Master of Puppets'. Fueron noches de energía y catarsis que quedan en el recuerdo de los asistentes.

Metallica en Teotihuacán

Sin embargo, los músicos consagrados no perdieron la oportunidad de visitar uno de los sitios turísticos más importantes de México: Las pirámides de Teotihuacán. Acompañados del fotógrafo Ross Halfin, los integrantes de Metallica dieron un recorrido por la zona arqueológica que más tarde apareció también en el DVD de su visita a nuestro país.

De esta manera, los músicos se unieron a la larga lista de artistas y famosos que han pasado por las Pirámides del Sol y de la Luna a recargar energía, escuchar la historia de la zona arqueológica y dejar huella con las famosas fotografías que con el paso de los años se convierten también en un legado importante en la historia.

Cabe destacar que años después, en 2017 Metallica ofreció no uno ni dos, sino ¡ocho conciertos seguidos! en México, pues los mismos músicos han descrito que la emoción que se vive en los escenarios de aquí es incomparable y el público mexicano se entrega tanto, que la energía en cada concierto es majestuosa.

Los integrantes en el camino otoñal. Foto: Ross Halfin

James admirando la mercancía. Foto: Ross Halfin

