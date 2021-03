LUCERO y MIJARES, así le propuso matrimonio la primera vez y ¡Ella era menor de edad!: VIDEO

Cuando un amor está destinado a surgir, no importa la edad de quienes lo comparten. Esto es lo que sucedió entre Lucero y Mijares, quienes se conocieron en el año de 1987 para filmar la cinta Escápate Conmigo, donde Lucero decide conocer a Manuel y, a partir de ello, ser la "Reina por un día" en la vida del cantante que apenas le conoció se enamoró de ella, tanto en la película como en la vida real.

Y es que el mismo Mijares ha confesado con el paso de los años que apenas vio a Lucero quedó prendido de ella. Ahora, cabe recordar, que en ese momento ella tenía 17 años y él ya contaba 29 años.

Así es, Manuel Mijares pidió matrimonio por primera vez a Lucero de una forma sorpresiva, inesperada y cuando ella apenas contaba 17 años de edad.

Esto sucedió durante una escena de la película Escápate Conmigo, situación que Lucero manejó de una forma peculiar y Manuel también siguió para conquistarse uno al otro.

Acto seguido, Manuel Mijares lanzó la propuesta: "Porque me gustaría que te casaras conmigo".

"¡Ni loca!" fue la contundente respuesta de Lucero y él, prosiguió.

"No te asustes, casarnos de a mentiras en la kermesse de domingo" dijo Manuel, en tanto Lucero meditó: "Bueno, pues no sé, contigo a la mejor ni en kermesse me atrevo". Y él seguro de sí mismo desde entonces, afirmó: "Pues yo te aseguro que sí".