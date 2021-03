Faisy no deja en paz a Mariana Echeverría por "ventilar" problemas en “Me caigo de risa”

Durante la emisión de este lunes en “Me Caigo de Risa”, Faisy se fue con todo contra su compañera Mariana Echeverría a quien reprochó en diversas ocasiones que esté ventilando los problemas que existen entre conductores en cada programa a donde es invitada y entrevistada.

Esto en clara referencia a la ocasión en que Echeverría fue invitada especial para asistir al set de “Miembros al Aire”, en donde habló acerca de los diversos problemas que han tenido los integrantes del elenco de “Me Caigo de Risa”, y en particular se refirió a un pleito que sostuvo con Ricardo Fastlicht, por el cual éste le dejó de hablar durante dos días.

Recordemos que “Me Caigo de Risa” inició recientemente su séptima temporada y sigue cosechando éxitos entre el público, que con gran aceptación ve en el reality de Televisa una de sus mejores opciones de entretenimiento. Sin embargo, la misma Mariana Echeverría reconoció que tras siete años juntos, es normal que existan inconvenientes entre los conductores.

Fastlicht se molesta con Echeverría y le deja de hablar

La visita al programa “Miembros al Aire”, que se transmite por Unicable, fue una excelente opción para que Mariana Echeverría se desahogara y de manera divertida compartió algunos de los pleitos que han existido en los 7 años que lleva al aire “Me Caigo de Risa”, en donde comparte foto con sus compañeros Fiasy, Ricardo Margaleff y Ricardo Fastlicht.

Echeverría reconoció que han tenido “encontrones muy duros” en estos siete años y compartió una anécdota que aún le suele molestar a Ricardo Fastlicht: “Una vez dejamos a Fastlicht -que bueno que no me está viendo y está en otra parte del mundo- o lo dejaron en una gasolinera camino de León a México a las 2 de la mañana, se quedó ahí", narró.

De acuerdo on la actriz y comediante, tanto ella como sus compañeros pensaron que Fastlicht se encontraba ya dentro del automóvil dieron salida, pero no fue así. Por lo que recientemente Echeverría intentó bromear al recordar ese episodio y solo provocó la molestia de Fastlicht: "Se enojó y un día yo me quise burlar, le dije: 'Como cuando dejaron a Fastlicht', nada más sentí la mirada con una nariz,” relató, motivo por el cual le dejó de hablar dos días.

En aquella ocasión la misma actriz reconoció que con Faisy también ha mantenido “broncas muy fuertes”, y lo adjudica a que pasan mucho tiempo juntos con los compañeros; “Es ese tiempo que llevas trabajando y un día te despiertas de malas y a lo mejor el otro de buenas. Es normal", concluyó Echeverría.

mypr