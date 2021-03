Tras quedarse sin trabajo y un complicado embarazo Mariana Echeverría regresa a "Me caigo de risa" con emotivo mensaje

Mariana Echeverría se encuentra más que feliz tras el nacimiento de su hijo Lucca el pasado mes de febrero y así lo demostró al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales en donde agradeció al público todo e apoyo que le han brindado a partir de los difíciles momentos que pasó al tener un embarazo de riesgo y luego de haber perdido su trabajo.

La conductora de 36 años compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en donde reconoció estar agradecida por volver a la producción de Me Caigo de Risa, un programa que le ha cambiado la vida, de acuerdo con sus palabras, y aseguró encontrarse “bendecida” por el apoyo mostrado por sus seguidores quienes le han compartido comentarios y mensajes de motivación.

“Una temporada más de Me Caigo de Risa, un proyecto que me ha cambiado la vida y que en estos momentos tan difíciles para muchas personas me siento tan bendecida de recibir mensajes de las personas que la han pasado muy mal y que les logramos sacar una sonrisa,” explicó Mariana en su post.

En el mensaje también hizo referencia a la gran cantidad de personas “que tienen familiares enfermos y que por dos horas se les olvida un poco la situación, gracias a todos los que prenden su televisión para vernos !!! Amo mi trabajo pero más amo la conexión que hemos logrado con todos ustedes y sus familias !!!,” sentenció la comunicadora.

Dijo sentirse emocionada e ilusionada

En su post compartido en Instagram, Mariana Echeverría agradeció a “toda la familia disfuncional por ser mi familia por elección, por creer en mi y hacer que todos los días me levante emocionada e ilusionada con ganas de ir a ‘trabajar’ a pesar de lo pesadas que a veces han sido mis noches !!! No me queda nada más decir que: GRACIAS,” concluyó el emotivo mensaje.

Tan solo esta semana, durante una entrevista Mariana Echeverría declaraba sentirse muy ilusionada y más unida que nunca a su esposo, el portero del Club América, Óscar Jiménez, tras el nacimiento de su hijo Lucca: “Parece mentira lo que voy a decir, pero nos ha unido mucho más”, reveló la conductora, quien aseguró que ha hecho un gran equipo con su pareja.

Echeverría consideró la llegada de Lucca a sus vidas como una bendición, ya que además de darle la oportunidad de convertirse en mamá ha podido forjar un vínculo más fuerte con su esposo, a quien describió como el mejor compañero de vida. Finalmente, la integrante de La Familia Disfuncional aseguró que mientras ella se va a trabajar es Óscar Jiménez quien se queda cuidando de su hijo, quien además cuenta con el apoyo de su mamá y la nana del pequeño Lucca.

