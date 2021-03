Estas son las MEJORES PELÍCULAS ANIMADAS nominadas al OSCAR para ver en último día del puente | FOTOS

La cinta "Mank", del cineasta David Fincher, lideró hoy con 10 candidaturas las nominaciones de los Óscar, anunció la Academia de Hollywood.



Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de cintas con 6 nominaciones cada una: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Sound of Metal", "The Trial of the Chicago 7" y "Nomadland", esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.



El Óscar a la mejor película se decidirá entre "Nomadland", "The Trial of the Chicago 7", "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Mank", "Minari", "Promising Young Woman" y "Sound of Metal".

La Academia anunció hoy que la gala, cuyo formato todavía es un misterio por las restricciones del coronavirus, se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, el hogar habitual de los Óscar; y desde Union Station, la estación central de la ciudad californiana y una novedad en esta ocasión.

Películas animadas candidatas al Óscar

Una de las categorías que dio más de qué hablar fue la de películas animadas, pues poco a poco Disney comienza a tener mayor competencia con películas de Netflix o cualquier otra aplicación de entretenimiento.

Si eres de los amantes del séptimo arte aquí te presentamos cuáles son las películas animadas nominadas a los premios de La Academia y dónde puedes disfrutarlas:

Onward

La película de Disney nos relata las aventuras de dos hermanos que se sumergen en varias aventuras para tener un encuentro con su padre, quien regresó de una manera bastante peculiar, la puedes disfrutar en Disney Plus.

Más allá de la luna

Netflix se metió a la contienda con la película que nos proyecta las aventuras de una pequeña que hace todo lo posible por llegar a la Luna; la película cuenta con la colaboración de Danna Paola.

Soul

La película de Pixar dio bastante de qué hablar en el mundo de las redes sociales debido a los temas que maneja la trama; además, por estrenarse directamente en Disney Plus.

Las otras dos películas nominadas son: A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon y Wolfwalkers; la primera de ellas la puedes disfrutar en Netflix y la segunda en Apple TV.

Con información de agencias

iorm