Ángela Aguilar muestra este CONMOVEDOR recuerdo en redes y luce espectacular outfit

Tras la pandemia que se vive alrededor del mundo a causa del Coronavirus gestado en Wuhan, China, las personas pasan mayor tiempo pendientes de sus cantantes y artistas favoritos, pero a su vez, también los famosos tienen mayor actividad en redes sociales, tal como lo hace Ángela Aguilar.

La Dinastía Aguilar ha logrado generar alta popularidad en redes sociales por su constante actividad dentro de la farándula pero también por su distinción de la preservación de la música mexicana, encabezado por Pepe Aguilar, quien a su vez aprendió de su padre Antonio Aguilar y su madre Flor Silvestre.

En este sentido, diversos integrantes de la familia han estado pendientes y sumergidos en el mundo del espectáculo pero sobre todo de la música mexicana, tal como sucede con la pequeña Ángela Aguilar, quien se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes en los últimos años.

Ángela Aguilar en redes sociales

Ángela es la hija menor de José Antonio Aguilar Jiménez, quien es mejor conocido como Pepe Aguilar, quien ha sido reconocido por su música a nivel mundial, pues con sus éxitos musicales ha logrado cautivar a diversos seguidores.

La dinastía Aguilar ha buscado la forma de transmitir la música mexicana a través de diversas generaciones, desde la pequeña Ángela Aguilar hasta Leonardo Aguilar, por su puesto también su padre Pepe, y ahora más que nunca se mantienen activos en sus redes sociales.

La joven Aguilar es nieta de Flor Silvestre y del “Charro de México”, Antonio Aguilar, quienes también destacaron en el área musical, tal como lo hace actualmente su descendencia a través de diversos conciertos incluso a nivel internacional.

Muchos de los seguidores de la cantante se han preguntado sobre ciertos detalles que tienen que ver directamente con su vida privada.

¿Qué recuerdo publicó Ángela Aguilar?

Pues bien, se trata de un nuevo video circulado en redes sociales, por medio de la cuenta de Ángela, en donde muestra un outfit que ha dejado a su público asombrado, pues la joven de 17 años sigue deslumbrando en Instagram.

En este sentido, la joven de doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, quien también ganó en 2018 un Latin Grammy, compartió una historia de los recuerdos que da automáticamente Instagram, donde se le ve muy feliz al lado de su madre.

Esta ocasión se trata de un video corto compartido en sus historias de perfil donde un sábado 14 de marzo de 2020, se divertía junto a su madre, donde la pandemia de Covid-19 aún no llegaba a México, por ende, no usábamos cubrebocas ni seguíamos las medidas sanitarias pues las autoridades aún no lo declaraban.

Por otro lado, su madre se muestra feliz usando una blusa negra al igual que unos lentes de sol junto a su exitosa hija quien usaba una blusa blanca y encima una especie de camisa verde con estampado de hojas verdes.

A continuación te presentamos dicho recuerdo de la famosa:



HFM