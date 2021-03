Ximena Duque confiesa que se TATUARÁ y no imaginas en que SEXY lugar lo hará

Ximena Duque es una mamá moderna que siempre está buscando la manera de llevar a sus hijos junto a ella. Y ahora confesó que incluso se los tatuaría, en una parte que ella considera muy atrevida en el cuerpo de una mujer.

La actriz de 36 años, platicó con sus seguidores a través de sus Stories de Instagram, donde habló sobre el tema de los tattoos. La colombiana reveló que ella sabe que son algo serio, pues la tinta es generalmente permanente, e incluso aceptó que en algún momento de su vida tuvo uno.

Duque destacó que, cuando era más joven, también quiso probar esa idea de llevar algo grabado en su piel, pero no le gustó ni el dibujo que tenía ni el lugar en el que lo había puesto, hasta que finalmente decidió borrarlo con ayuda de un profesional.

Es por eso que, ahora que está considerando volver a hacerlo, quiere asegurarse de que sea algo único, que no le haga arrepentirse jamás, y que tenga un significado especial para ella.

“A mi edad, que ya tengo uso de razón, sé que si me hago un tatuaje es porque significa algo muy importante como lo que me quiero hacer. Me quiero hacer los nombres de mis hijos, de alguna manera me gustaría hacer los nombres de mis hijos nada más, no hacerme tres”.