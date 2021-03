"Malumita", el SENSUAL francés que roba cámara por su parecido con MALUMA: FOTOS

Hay alguien que podría robarle la atención de los fans al reconocido Maluma. Se trata de su propio doble, quien ya ha impactado al público latino por su gran parecido con el famoso cantante de regueatón. ¿Quién es él? Te lo contamos.

Foto: IG Maluma

El joven, que bien podría ser el hermano gemelo del colombiano, es en realidad originario de Francia y se dedica al modelaje. Su nombre es Yoan Curtis y hasta hace poco, él mismo no sabía nada del cantante ni de su éxito.

El francés descubrió la identidad de Maluma cuando hizo una visita a Miami, Florida. Ahí, una chica se le acercó y le preguntó si conocía al reguetonero, pues quedó impresionada al notar el parecido entre ambos. Después de esa interacción, se dio a la tarea de investigar más sobre el ídolo latino y se quedó boquiabierto al darse cuenta de que tenía muchas similitudes con él.

Foto: IG fitcurtis

Desde entonces, se ha vuelto un gran fan de su música y espera poder conocer al colombiano algún día. Además, aprovecha al máximo su parecido físico, ya que asegura que eso le ha permitido conquistar a más mujeres y conocer a muchas personas.

Curtis tiene una personalidad carismática, lo que le ha hecho ganar miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Él mismo se ha autoimpuesto el apodo de "Malumita" y no le molesta que le pidan fotos cuando sale a las calles. Por el contrario, disfruta bastante de convivir con los admiradores del cantante. Incluso, hace poco tuvo la iniciativa de posar frente a un mural con la imagen del intérprete de "Hawái", el cual se encuentra ubicado en el artístico barrio de Wynwood, en Miami.

Foto: IG fitcurtis

Hasta el momento, no ha tenido ninguna interacción con su doble pero no descarta hacerlo más adelante. Por otra parte, Maluma no ha hecho ninguna declaración acerca de su "hermano gemelo".

DFC