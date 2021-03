¡Con vista al mar! Así es la LUJOSO y HERMOSO departamento de Lupita D’ Alessio en Cancún: VIDEO

Este 10 de marzo la talentosa cantante, Lupita D’ Alessio se encuentra de manteles largos ya que se encuentra celebrando sus 67 años convertida en una verdadera representante de la música nacional.

La intérprete es reconocida por éxitos como "No me preguntes con quién", "Inocente pobre amiga" y "Que ganas de no verte nunca más", los cuales le ayudaron a alcanzar la fama nacional y gran parte de su fortuna.

En más de una ocasión, "La Leona Dormida" externó su deseo de abandonar la Ciudad de México para llevar una vida más tranquila lejos del tráfico, la contaminación y la altura, por lo que tomó la decisión de irse a vivir a una lujosa propiedad al nivel del mar.

Además, Lupita D’ Alessio también ha colaborado en importantes programas como "Lo que más quieres", "El show de los sueños" y "Parodiando" en donde dio cátedra de su talento frente a las cámaras de televisión.

Su casa...

Por medio de redes sociales, la cantante ha compartido imágenes y videos en las que demuestra lo hermosa que es su lujosa propiedad en Cancún, Quintana Roo, uno de los destinos más famosos del país.

Fue en el ya lejano 2014 cuando Lupita D’ Alessio sorprendió a toda la industria al confirmar que se iría vivir a Cancún, cumpliendo uno de sus sueños ya que siempre expresó su deseo de vivir al nivel del mar.

En los videos que comparte se observa que vive bastante cerca del mar, pues desde el balcón presume las majestuosas playas del caribe; además, en su interior tiene lujosos muebles que quedan bastante bien con los detalles que tiene la propiedad.

