Ahora es Peggy de los Muppets; piden cancelarla por fomentar violencia de género

Luego de la polémica surgida en redes, en donde exigían cancelar a Pepe Le Pew de los Looney Tunes, por fomentar la cultura del acoso y abuso sexual, ahora los internautas piden que sea Peggy de los Muppets la que sea eliminada por ejercer violencia de género contra la Rana René.

Y no son los únicos que se han visto envueltos en esta ola de cuestionamientos con respecto a la normalización de actitudes negativas. También a los creadores de Speedy González se les acusó por ser un ente discriminatorio para los mexicanos.

En redes sociales alegan que Peggy violentó en innumerables ocasiones a la Rana René, en una época en donde no se veía mal que una mujer golpeara a un hombre. Incluso, esto era motivo de burla en la sociedad, al admitir una situación similar.

Usuarios de redes sociales pidieron que se cancelara a Peggy de los Muppets FOTO: Twitter

Pepe Le Pew no estará en Space Jam 2

A consecuencia de estas presiones, Pepe Le Pew no aparecerá en ‘Space Jam 2: A New Legacy’. Y basándose en ello, en redes sociales han pedido que Peggy ya no participe en los nuevos proyectos de los Muppets.

La cancelación de Pepe Le Pew fue propuesta por un columnista de The New York Times. Y habían personas que lo apoyaron y dijeron que varias caricaturas más también debían ser canceladas. Ejemplos como Pucca, que también acosaba a Garu o Johnny Bravo por su constante asedio a las mujeres.

Muchos usuarios de las redes sociales pidieron que las medidas tomadas fueran congruentes y, que si se iba a quitar a Pepe Le Pew, también se debía cambiar el concepto de Lola Bunny en Space Jam 2. Esto porque la novia de Bugs Bunny ha sido sexualizada en muchas ocasiones por la forma en la que está dibujada.

Noticias Relacionadas Redes sociales explotan por críticas a Pepe Le Pew y piden cancelar Pucca

gka