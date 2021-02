Sabine Moussier sigue en contacto con Leonardo Demian Bours, ex de Paty Navidad

Sabine Moussier dio a conocer que aún sigue charlando con Leonardo Demian Bours, exnovio de Paty Navidad. Sin embargo, la actriz aseguró que no se trata de algo que la haga feliz.

“Ya pasaron 6 años y medio… aquí donde dice número desconocido (es él), porque los demás ya están bloqueados, entonces me llama por números desconocidos, todos los de rojito. Sí (es él) … no me asusta”, dijo Sabine en entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy.

Moussier aseguró que no espera nada de esta relación; sin embargo, aseguró que no ha sabido cómo ponerle fin a la comunicación que tiene con él de vez en cuando.

Aceptó además que no ha mantenido ningún encuentro físico con él desde que lo conoce y aseguró que tampoco es su deseo conocerlo en la vida real.

“A veces sí, ¡claro!, cuando no tienes que hacer cosas, o sea mira, ahí está (la prueba), yo creo que va a hablar siempre, no lo conozco ni lo voy a conocer. Muchas veces he intentado alejarlo, y luego regresa, entonces llega un momento que te cansa tanto que dices ‘¡ay, ya!... ¿qué quieres?’, entonces ya te dice dos o tres cosas que te mueve el tapete y ya vuelves a caer".

"Porque además me vio la cara, me mintió, me hizo de verdad horrible, yo no sé qué pasó en ese tiempo, solo sé que yo estaba muy mal, pero ahorita ya no, ya no volví a caer", relató.

Se enamoró de él

Durante la charla, la villana de telenovelas dijo que sí hubo un tiempo en el que se enamoró de Bours, pero que al final pasó el tiempo y pudo romper con ese sentimiento.

“Es una persona con la que, sin vernos, pudimos conocernos mucho y convivir y hacer muchas cosas… Dentro de lo que se puede decir, enamorar de lo que te dicen, como te hace sentir, como te hace reír, de que todo era… ¡claro que sí!, y por eso fue tan difícil salir de ahí".

Indicó además que la razón por la que decidió romper con él fue que siempre se negó a presentarse frente a ella, cuestión que terminó por cansarla al punto que decidió dejar la relación de lado.

"Llegó un momento en que dije a ver, 20 de noviembre, tienes hasta el 20 de noviembre, yo pedía verlo, yo decía ‘es que yo no puedo estar contigo si no nos vemos’, siempre me decía que sí, pero como la canción, no digas cuando. Me hubiera encantado saber quién es, pero ahorita ya no”.

GDM