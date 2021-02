¡Por que NADIE lo pidió! Paty Navidad anuncia una TERCERA cuenta en twitter

Lo hizo de nuevo, la actriz y cantante Patricia Navidad regresó más recargada a Twitter luego de que en dos ocasiones sus cuentas de dicha red social fueran bloqueadas esto por fomentar la desinformación sobre la vacuna de la COVID-19.

Y es que para nadie es un secreto que Paty Navidad no apoya la vacuna contra el virus que ha atacado al mundo entero, incluso la actriz ha fomentado que las personas no utilicen cubre bocas, pues de acuerdo con ella el virus no existe.

Paty Navidad, compartió desde su cuenta de Instagram su nuevo perfil de twitter el cual en esta ocasión estará restringido pues no quiere ser bloqueada nuevamente.

“Luz de Verdad”

Por tercera ocasión, Navidad llega a Twitter, esta vez no lo hace con su nombre, sino con un seudónimo el cual es: “Luz de Verdad”.

La actriz y cantante asegura que es un placer seguir compartiendo sus opiniones en twitter, por lo que pide que si alguien se llega a infiltrar entre sus seguidores del nuevo perfil, lo eviten. Así mismo, Paty Navidad asegura que regresa a twitter después de algunos días de “lectura y reflexión”.

Cabe señalar que la nueva cuenta de twitter de Paty Navidad @LuzDeVerdad1, hasta la redacción de esta nota ya cuenta con más de mil 400 seguidores y en su foto de perfil como en la portada no tiene una imagen de ella sino de un ángel y un rayo de luz.