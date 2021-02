“Me sentía violada todos los días”: Paris Hilton narra los ABUSOS que sufrió en la escuela

Paris Hilton testificó ante un tribunal de la Comisión de Justicia Criminal de la Legislatura Estatal de Utah por los abusos que sufrió en la escuela Porvo Canyon durante su adolescencia.

La actriz acudió aquí cuando tenía 16, y confesó que la experiencia fue tan traumática que “se sentía violada todos los días”, debido a las acciones que hacían las personas a cargo de la institución.

Hilton confesó que constantemente ella y sus compañeros eran “inmovilizados, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad”.

La heredera de los hoteles Hilton narró que permaneció en el internado durante 11 meses, tiempo en el cual recibió medicamento sin prescripción alguna, los que le hacían sentir “entumecida y agotada”.

También relató que mientras tomaba la ducha, “sentía ojos penetrantes” sobre ella, y también los castigaban enviándolos desnudos a un cuarto del castigo para observarlos.

“Era solo una niña y me sentí violada todos los días”, sostuvo, y añadió que ella quiso contar su historia para demostrar que “el dinero no protege contra el abuso.

El caso contra las escuelas correctivas

La razón por la cual Hilton testificó sobre su experiencia en el centro es por una propuesta que se está tratando para crear una ley que exija la supervisión de este tipo de escuelas. La actriz destacó que quiso compartir su historia porque para ella todo fue una “pesadilla” y considera que es importante detener los abusos infantiles.

“Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en centros de atención residencial en los Estados Unidos.

Durante los últimos 20 años, he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registraron sin ropa y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirles que esta pesadilla inquietante fue simplemente un sueño, pero no lo es“.

El colegio Porvo Canyon se describe como una residencia psiquiátrica juvenil manejada por los Servicios Universales de Salud del estado de Utah. Y en su página web señala que ha sido “reconocida por múltiples organizaciones federales y estatales (…) debido a la profundidad de nuestro personal clínico profesional, personal médico y nuestro enfoque en las ‘mejores prácticas’ clínicas basadas en evidencias”.

Sin embargo, Paris Hilton no es la primera en hablar sobre los maltratos que se viven dentro de la institución, pues desde 1978 hay un registro de un par de jóvenes que escaparon del centro e interpusieron una demanda contra los dueños.

Además, otras seis mujeres revelaron al Salt Lake Tribune que seis mujeres entre 2003 y 2007 también confesaron haber tenido experiencias similares a la de Hilton.

