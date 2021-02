Murió a los 91 años Christopher Plummer, actor legendario de Hollywood

El emblemático actor Christopher Plummer murió a los 91 años en su casa de Connecticut, Estados Unidos, así lo reveló su familia. Hasta el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento, aunque el mundo de Hollywood ya honra su trabajo desde que protagonizó La Novicia Rebelde.

No solo la familia de Plummer confirmó la noticia y es que su amigo y manager, Lou Pitt, también habló del fallecimiento del actor; contó que el reconocido actor murió en casa acompañado de su esposa Elaine Taylor.

"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor crítico y musicalidad en sus palabras. Era un tesoro nacional profundamente orgulloso de sus raíces canadienses", dijo Lou Pitt a Deadline.

Noticia triste: nos ha dejado a los 91 años Christopher Plummer, el inolvidable Capitán Von Trapp. Descansa en paz. pic.twitter.com/zU3m0tJFIj — retrochenta (@retrochenta) February 5, 2021

¿Quién era Christopher Plummer?

Por 50 años, Plummer enamoró al mundo con sus actuaciones. Trabajó en películas muy famosas, desde el principio, The Sound Of Music hasta The Girl With the Dragon Tattoo, incluso prestó su voz con la cinta animada Up, en la que fue el villano y protagonizó la obra de Broadway Inherit the Wind.

Sin embargo, el papel que lo hizo ganar fama fue con La novicia rebelde, la cual interpretó junto a Julie Andrews. En aquel momento, Plummer encarnó al capitán austriaco que tenía que huir de su país junto a su familia cantante para evitar prestar servicio a la armada nazi.

No puedo pensar en "The Sound Of Music" sin pensar en esta canción. Y no puedo pensar en esta canción sin pensar en el gran Christopher Plummer, quien interpretó al Capitán Von Trapp en la película (y cantaba la canción) Hoy falleció a los 91 años. Buen viaje, genio. pic.twitter.com/Mk1Jba9JN2 — Mauricio Martínez (@martinezmau) February 5, 2021

"Nos esforzamos tanto para inyectarle humor. Fue casi imposible. Era una agonía tratar de hacer que ese tipo no fuera una figura de cartón", dijo a AP en 2007.

Para 2012, muchos años después de su debút ganó el Premio de la Academia al mejor actor de reparto por su trabajo en Beginners y así se convirtió en el actor más grande en recibir un Oscar.

