Golden Globes 2021: Estas son las series para maratonear antes de la ceremonia

Los Golden Globes 2021 se realizarán el próximo 28 de febrero, así que todavía tienes el tiempo necesario para maratonear y ver las series que fueron nominadas para la próxima entrega de premios, cuya ceremonia estará a cargo de Amy Poehler y Tina Frey y se realizará en dos sedes, el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles y el Rockefeller Center de Nueva York.

Los nominados a los Globos de Oro para este año fueron anunciados el pasado miércoles 3 de febrero, y las plataformas de streaming tienen una gran cantidad de candidaturas, aunque es Netflix quien arrasó con las nominaciones de este 2021.

Series para maratonear antes de los Golden Globes 2021

The Crown

La cuarta temporada de "The Crown" se estrenó en 2020 con un gran éxito, pues la trama se enfoca en la introducción de una de las mujeres más recordadas de la realeza, Diana Spencer. Este año la serie se llevó seis nominaciones en los Golden Globes 2021 en las categorías de Mejor Serie (Drama), Mejor Actor en una Serie (Drama), Mejor Actriz en una Serie (Drama), Mejor Actriz en una Serie (Drama), Mejor Actriz de Reparto en una Serie (Drama), y Mejor Actriz de Reparto en una Serie (Drama).

The Mandalorian

The Mandalorian​ ó Star Wars: The Mandalorian) se estrenó en noviembre de 2019 y ha sido un gran éxito para la plataforma Disney Plus. En esta edición de los premios está nominada a mejor serie de drama.

Gambito de dama

Anya Taylor-Joy, le da vida a Beth Harmon, en la serie Gambito de Dama; recibió la nominación a Mejor Actriz en una Serie Limitada, al contar la historia una joven huérfana prodigio del ajedrez quien se convierte en una de las mejores jugadoras de este deporte a nivel competitivo internacional; venciendo a los campeones de otros países.

