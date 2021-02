Golden Globes 2021: Netflix arrasa con 42 nominaciones y deja atrás a su competencia

Los nominados a los Globos de Oro 2021 fueron anunciados este 3 de febrero y así se reconoce el gran trabajo que hay detrás de las producciones cinematográficas y televisivas que se estrenaron en 2020. Las plataformas de streaming tienen varias candidatas al premio y es Netflix quien arrasó con otras grandes empresas.

Desde hace algunos años, el servicio on demand ha ganado terreno sobre la televisión convencional. Y, por mucho tiempo, Netflix y HBO se enfrentaron por ser la compañía de entretenimiento más exitosa. Sin embargo, parece que esto quedó claro en la 78° edición, pues la primera recibió un total de 42 nominaciones por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), 20 para series y 22 más para el séptimo arte. Mientras que HBO obtuvo un total de 9.

Entre las categorías que destacan está la de mejor actriz en una película de drama, donde compite Vanessa Kirby por su extraordinario desempeño en Fragmentos de una mujer. Asimismo, dos de sus filmes buscarán el galardón a mejor película de drama: The Trial of the Chicago 7 y Mank, dirigida por David Fincher y que cuenta con un total de 6 nominaciones.

Crédito: Netflix / Bron Studios / Creative Wealth Media Finance

Además, algunas de sus series más exitosas también podrían resultar triunfadoras. La producción más nominada es The Crown, con 5 menciones. Incluso, competirá en mejor serie de drama contra otra creación de Netflix: Ratched, producida por Ryan Murphy y estelarizada por Sarah Paulson que está basada en la novela One Flew Over the Cuckoo's Nest.

Asimismo, el show que cuenta la historia de la realeza británica buscará llevarse el premio a mejor actriz en una serie de drama con el talento de Olivia Colman, quien interpreta a la reina Isabel II. La estrella ganó un premio Óscar en 2018 por la cinta La favorita, por lo que la crítica espera que se lleve también el Globo de Oro a casa.

Crédito: Netflix / Left Bank Pictures / Sony Pictures Television International

Otras dos de las series más vistas en la plataforma de streaming que también recibieron una postulación, fueron Gambito de dama y Poco ortodoxa, son candidatas a mejor serie limitada de TV y mejor actriz en una serie limitada de TV.

Por supuesto, también hubo controversias, ya que Emily in Paris recibió una nominación a mejor serie de comedia, algo con lo que no muchos estuvieron de acuerdo.

Crédito: Netflix / Jax Media / MTV

La premiación se llevará a cabo el próximo 28 de febrero.

DFC