¡Parece de 20! Yuri derrocha SENSUALIDAD con este atrevido atuendo de CUERO: FOTOS

Yuri cumplió 57 años el pasado 6 de enero, pero la realidad es que parece una jovenaza de veintitantos con su actitud y su cuerpazo; de hecho ese cuerpo acaba de hacerse viral en redes sociales por un atuendo de cuero falso (látex) que potenció la sensualidad de la mexicana.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Yuri compartió un corto video en el que los primeros segundos aparece sentada, después de repente se levanta y camina hasta una ventana donde se ve un espectacular paisaje con piscina y árboles.

Sin embargo, aunque llamó la atención el paisaje, Yuri se llevó las miradas por el atuendo que llevaba puesto.

La jarocha se vistió con un conjunto de dos piezas; un saco de color beige con volantes de cuero y un pantalón ceñido al cuerpo del mismo material que acentuó sus curvas y dejó ver la sensualidad de su caminar.

La instantánea de Yuri ya consiguió más de 30 mil "me gusta" y decenas de comentarios en los que algunos no dudaron en "chulear" a la cantante de "Maldita Primavera".

La intérprete de “Maldita primavera” compartió en sus redes sociales un video en el que señala haberse contagiado de coronavirus y, desde entonces, tuvo que acudir al médico para tratar las secuelas de la enfermedad.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve Covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”, dijo la cantante.