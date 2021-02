Yuri revela que tuvo Covid-19, pérdida de cabello y taquicardia entre las secuelas: VIDEO

Yuri dio a conocer que se contagió de Covid-19 en octubre del año pasado y debido a la enfermedad ha presentado secuelas como caída de cabello y ataques de ansiedad.

Hace algunos meses el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que algunos de los investigadores en “¿Quién es la máscara?”, entre ellos la cantante, tenían Covid-19; sin embargo, ella compartió un video en el que desmentía lo dicho.

La intérprete de “Maldita primavera” compartió en sus redes sociales un video en el que señala haberse contagiado de coronavirus y, desde entonces, tuvo que acudir al médico para tratar las secuelas de la enfermedad.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve Covid-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”, dijo la cantante.

Yuri habla de las secuelas

En el video la cantante dio a conocer las secuelas que ha tenido derivadas del contagio y cómo ha logrado salir adelante de la enfermedad.

Indicó que las secuelas comenzaron luego de “¿Quién es la máscara?”, cuando estaba grabando y por ello tuvo que acudir con un médico para tratar lo que estaba pasando.

“Ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias (…) El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar y a mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6 de la mañana por ataques de ansiedad”, relató.

