Paola Rojas paraliza TikTok con rutina de EJERCICIO para lucir cuerpazo: VIDEO

Paola Rojas es una de las periodistas más queridas y goza de gran fama por su talento frente a la cámara, sin embargo, también ha logrado cautivar al público por su envidiable figura con la que deleita a sus fans gracias a impactantes atuendos.

Esta vez la periodista se sumó a la lista de celebridades que comparten divertidos videos en las redes sociales, sobre todo en TikTok cuya popularidad ha crecido durante la cuarentena, pero ella lo hizo con una divertida rutina de ejercicio.

Al ritmo de "Cha Cha Slide" de de Mr C The Slide Man, Paola Rojas demostró su habilidad y fuerza al momento de hacer ejercicio, además indicó que se inspiró en algunos videos que se comparten en esta red social.

Paola Rojas, viral en TikTok

La periodista al parecer ha pasado parte de su tiempo en TikTok, donde se hizo viral por un video del momento en que enciende las alertas de sus compañeros durante uno de los noticieros.

Y es que ante la emergencia sanitaria por Covid-19 un estornudo podría alertar a cualquier, este fue el caso de Paola Rojas quien olvidó por completo el protocolo al momento de estornudar.

Durante un programa, la periodista no pudo evitar estornudar repentinamente y, por tanto, no tapar correctamente su rostro. De inmediato se hizo viral en las redes sociales el momento, y fue ella quien aclaró que no tenía coronavirus.

Paola Rojas enseña su estricta rutina de ejercicio. uD83DuDCAA pic.twitter.com/THqPrfWnMZ — Lo + viral (@VideosVirales69) February 4, 2021

cvg