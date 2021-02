No creerás cómo lucen los PROTAGONISTAS de “Pasión de Gavilanes” en su esperado reencuentro 18 años después

Hace aproximadamente 18 años la exitosa telenovela “Pasión de Gavilanes” llegó a las pantallas, y ahora los protagonistas del drama tuvieron un inesperado reencuentro a través de las redes sociales.

Danna García, quien interpretó a Norma Elizondo se encontraba haciendo un live a través de Instagram, cuando entró la solicitud de Mario Cimarro, que dio vida a Juan Reyes. “Ay no, me voy a desmayar de la alegría que tengo. Finalmente lo hicimos. Aquí estamos”, dijo la actriz notablemente emocionada.

Por su parte, Cimarro también mostró alegría al poder entablar una conversación con su compañera y confesó que todo había sido muy de improviso, pues alguien le avisó de la transmisión de Danna.

El cubano comenzó a preguntarle a la colombiana sobre cómo fue su experiencia durante las grabaciones, y poco a poco sacaron algunas verdades.

Los secretos nunca antes dichos

Por ejemplo, Mario reveló que, a pesar de que el personaje de García tenía algunas escenas montando un cabello, en realidad ella no sabía cómo hacerlo y sentía un gran temor por estos animales.

Por suerte para la actriz, su coprotagonista sí tenía experiencia cabalgando. “Siendo tú el mejor jinete de toda esa novela, que la gente no lo sabe y lo tiene que saber, Mario es un jinete impresionante. Yo tenía mucha suerte de que el par de escenas que me tuve que subir al caballo estaba Mario porque si no está Mario me muero", apuntó.

Y agregó, "Te acuerdas que hubo una escena donde tú me subías y yo temblaba y tú me decías: 'Vas conmigo'. Yo pensaba si este caballo se desboca yo no puedo estar con un mejor jinete que sepa agarrarlo, si no jamás me hubiera subido en ese momento, o sea si me toca con otro actor no me subo”.

Por su parte, Mario Cimarro declaró que, para él, la colombiana es “la mejor compañera de escena que he tenido”, y que sin ella la telenovela no hubiera tenido el éxito.

Del mismo modo, García felicitó a su compañero y sostuvo que él también hizo un gran aporte a la novela.

"La verdad es que tú hiciste que esta pareja con Norma fuera explosiva porque tú tienes que aceptarme en la cámara que escribían una escena de 3 frases y tú la convertías en un poema. Me lo tienes que aceptar porque la gente tiene que saber que eso es verdad y yo sé que nunca lo has dicho y yo sé que eres muy modesto, y todos agradecemos tu modestia, pero es importante que las personas sepan todo lo que tú hacías por nuestra pareja para que fuera una pareja espectacular”.

ACMG